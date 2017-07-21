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Архив - Наука и технологии

В России пользователям Интернет запретили использование анонимайзеров

21.07.2017 15:45
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В России пользователям Интернет запретили использование анонимайзеров

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры - технологии обхода блокировки сайтов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Задача законопроекта - предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки, в том числе распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также нарушение исключительных прав", - отмечается в сообщении.
Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.


 
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