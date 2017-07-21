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В Украине заработала интеграция Google Maps и BlaBlaCar
21.07.2017 11:40
При поиске вариантов проезда между городами на «Картах» Google теперь будет отображаться возможность поездок с помошью сервиса райдшеринга BlaBlaCar. Первыми в мире интеграцию смогут оценить пользователи «Карт» в Украине и Бельгии, сообщает AIN.UA.
«Карты» предлагают BlaBlaCar в качестве способа добраться до другого города во вкладке общественного транспорта. В приложении Google отображается минимальная продолжительность пути и стоимость, среди всех вариантов поездок, доступных в BlaBlaCar в день выезда.
При выборе варианта райдшеринга в «Картах», пользователей перенаправят в приложение BlaBlaCar на смартфоне. Если оно не установлено, то они попадут на его страницу в Play Store или App Store.
Теги: Украина, Google Maps, BlaBlaCar
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