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Архив - Наука и технологии

Ученые рассказали о невероятных способностях обычной рыбы

22.07.2017 16:46
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Ученые рассказали о невероятных способностях обычной рыбы

Американские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали об уникальности движения в воде голубого тунца. Оказывается, он может менять форму плавников, а это интересный опыт, который можно использовать.

Дело в том, что форму плавников эта рыба может менять с помощью системы распределения жидкости в своем теле. Речь идет о лимфатической жидкости в организме рыбы.

Когда голубой тунец это делает, то ученые говорят, так рыба буквально «пролетает океан». Это уникальное техническое решение, которое можно применить для современных истребителей.

Все это выяснилось в результате долгих исследований. А главное все это имеет практическое значение. Результаты исследования можно использовать в разработке подводных и воздушных машин.

Источник: newsyou.info



Теги: Донбасс, рыба, ученые, решение
 
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