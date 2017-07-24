Минобразования запустило мобильное приложение для абитуриентов

24.07.2017 12:00

Министерство образования запустило новое мобильное приложение, с помощью которого поступающие смогут отслеживать статус своих заявлений. Об этомсообщили в пресс-службе министерства, передает УНН.

"Отныне поступающие могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах - запущена стартовуая версия мобильного приложения ЕГЕБО "Личный электронный кабинет абитуриента", - говорится в сообщении.

Сервис уже доступен для пользователей операционной системы Android, также начата регистрация приложения в App Store.

С помощью сервиса происходит информирование о поданных заявках на конкурсные предложения и результаты конкурса, отображение статуса заявки в реальном времени, а также предоставляется информация о конкурсных предложения: список дисциплин и информация о приемной комиссии.