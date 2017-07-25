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Архив - Наука и технологии

Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)

25.07.2017 09:45
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Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)

В ходе выставки Tech World 2017 представители Lenovo показали рабочий образец сгибаемого пополам планшетного компьютера. Работает девайс под управлением операционной системы Android, сообщает iLenta.com.
Lenovo назвала сгибаемый планшет именем Folio. Он оснащается 7.8-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Когда устройство складывается, в руках пользователя оказывается не планшет, а 5.5-дюймовый смартфон.
Lenovo Folio уже сейчас способен переключаться между разными режимами в зависимости от состояния. На каждой половинке экрана может быть запущено отдельное приложение.



Теги: планшет, Lenovo, прототип
 
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