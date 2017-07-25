Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных16:35
- В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд15:30
- Минобразования запустило мобильное приложение для абитуриентов12:00
- В космосе построят гостиницу с видом на Землю (видео)08:24
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
- В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента20:12
- Стало известно имя нового вице-президента Apple07:41
- Ученые рассказали о невероятных способностях обычной рыбы16:46
Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)
25.07.2017 09:45
В ходе выставки Tech World 2017 представители Lenovo показали рабочий образец сгибаемого пополам планшетного компьютера. Работает девайс под управлением операционной системы Android, сообщает iLenta.com.
Lenovo назвала сгибаемый планшет именем Folio. Он оснащается 7.8-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Когда устройство складывается, в руках пользователя оказывается не планшет, а 5.5-дюймовый смартфон.
Lenovo Folio уже сейчас способен переключаться между разными режимами в зависимости от состояния. На каждой половинке экрана может быть запущено отдельное приложение.
Теги: планшет, Lenovo, прототип
Читайте также:
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск12:51
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко11:49
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- Савченко снова съездила в гости к террористам "Л/ДНР". ВИДЕО10:39
- В поезде Мариуполь-Киев фанат "русского мира" угрожал пассажирам10:14
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- Немецкий автоперевозчик предлагает поездки в Европу за пять евро14:00
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск12:51
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко11:49
- Стрельба в Днепре: задержаны четверо раненых нападавших11:30
- В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов11:15
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА