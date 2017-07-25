В Украине начал работу новый оператор мобильной связи

25.07.2017 09:30

С 24 июля в Украине начал работу крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи LycaMobile, сообщает Телеканал новостей «24».

LycaMobile не собирается открывать свои магазины в Украине, а будет продавать услуги через партнеров. Продажу SIM-карт планируют начать уже в течение недели (24-30 июля).

Украинские клиенты получат доступ к SIM-карте ТриМоб, которая будет включать тарифы от LycaMobile. Пользователи смогут бесплатно звонить на номера LycaMobile в любую из 22 стран мира, где представлен оператор, ежемесячно пополняя счет на 100 гривен. Кроме того, пользователь сможет звонить в Украину из-за границы на номера оператора бесплатно.

Тарифы LycaMobile в Украине:

- 130 гривен в месяц: 16 Гб трафика интернет в Украине, 300 SMS и 300 минут в международной сети LycaMobile;

- 200 гривен в месяц: 25 Гб, 500 SMS и 500 минут в международной сети LycaMobile.

"ТриМоб" также заключил договор о роуминге с оператором Vodafone Украина, сеть которого будет действовать там, где у "ТриМоб" отсутствует покрытие.

Компания LycaMobile ожидает, что в ближайший год ее клиентами может стать около 1 миллиона абонентов.

Справка: LycaMobile (Великобритания) — это полноценный виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов (например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британской O2). Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 миллионов абонентов.