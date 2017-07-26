Adobe назвала дату "кончины" Flash Player

26.07.2017 09:40

Компания Adobe сообщила в своем собственном блоге о том, что приняла решение в будущем полностью прекратить поддержку Flash Player, передает сайт Подробности.ua.

В сообщении говорится, что данная технология стала менее востребованной после появления HTML5, WebGL и WebAssembly. Поддержка Flash будет полностью прекращена в 2020 году.

Инициативу Adobe также поддержали компании Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla. В частности, к 2020 году продукты Flash Player будут полностью удалены из всех поддерживаемых версий Windows.