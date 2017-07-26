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Одесские полицейские осваивают электровелосипеды

26.07.2017 09:00
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Одесские полицейские осваивают электровелосипеды

В Одессе состоялся первый инструктаж сотрудников полиции, которые будут патрулировать территорию курортной зоны на электровелосипедах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Патруль будет нести службу по охране общественного порядка и безопасности в районе "Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон". Отмечается, что именно в этом районе происходит наибольшее количество краж и других преступлений.



Теги: Одесса, полиция, велосипед
 
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