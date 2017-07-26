Ученые доказали, что брак вреден для здоровья

26.07.2017 10:00

Ученые Университета штата Огайо уверяют, что брак делает людей менее здоровыми, сообщает Телеканал новостей «24».

В ходе исследования эксперты проанализировали здоровье женатых пар, рожденных в период с 1955 по 1984 год, поскольку именно в 50-х появилось утверждение о том, что брак оказывает позитивное влияние на здоровье супругов.

По словам ученых, у старших пар действительно было лучшее самочувствие, чем у их одиноких ровесников. Однако у более молодых пар наблюдалась совершенно иная ситуация. По сравнению с одинокими ровесниками, у молодых замужних людей наблюдалось худшее здоровье.

По словам ученого Дмитрия Тумина, причины такого явления до конца неизвестны. Но, пообщавшись с респондентами, он описал несколько ключевых факторов. На сегодняшний день жизнь совершенно отличается от того, что было 50 лет назад.

"Сейчас люди больше ориентированы на карьеру, поэтому им очень сложно балансировать между семьей и работой. Это вызывает внутренний конфликт, стрессы на фоне недоразумений и конфликтов", – говорит специалист.