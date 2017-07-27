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Google отказалась от функции предикативного поиска
Компания Google убрала из своего поисковика одну из функций, которую запустила в 2010 году — Instant. Эта функция выводила результаты поиска по ходу того, как пользователь вводил поисковой запрос, каждый раз подстраиваясь под указанную формулировку, сообщает AIN.UA.
Еще одна известная функция поиска Google — поисковые предположения — останется, но Instant уже не работает. Теперь ответы на поисковый запрос появятся только тогда, когда пользователь выберет окончательный вариант запроса.
В самой компании такое решение объясняют тем, что при запуске целью Google Instant было предоставление пользователям информации как можно быстрее, по ходу печати поискового запроса на десктопах.
C тех пор намного выросла доля мобильной аудитории, где действуют другие правила ввода поискового запроса. Google Instant убрали, чтобы искать другие пути ускорения работы поиска на всех типах устройств, как представители компании объяснили в комментарии Search Engine Land.
Теги: поиск, Google, изменение
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