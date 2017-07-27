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Архив - Наука и технологии

«Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса

27.07.2017 09:45
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«Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса

«Лаборатория Касперского» объявила о глобальном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом написал основатель компании Евгений Касперский в своем блоге, передаетет ИА RNS.
"Следом за запуском в прошлом году в России и еще на нескольких рынках «Лаборатория Касперского» приняла решение представить свой бесплатный защитный продукт для ОС Windows Kaspersky Free на глобальном уровне. Так, в июле 2017 года решение появилось на рынках США и Канады, в ближайшее время выйдет в ряде Европейских государств, а также странах Ближнего Востока и других", - сообщил он.
Главное отличие Kaspersky Free от платных продуктов — ограниченный функционал. Но ограниченный настолько, чтобы обеспечить качественную базовую защиту, которой достаточно для противодействия самым распространенным угрозам.
Также в нем нет таких важных функций как «Безопасные платежи», «Родительский контроль» или «Мониторинг системы». Последняя особо важна при атаках вирусов-вымогателей, эпидемии которых случаются последнее время весьма часто. Стоит вспомнить лишь WannaCry и ExPetr.



Теги: бесплатно, антивирус, Касперский
 
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