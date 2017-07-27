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Meizu представила флагманские смартфоны с двумя дисплеями

27.07.2017 09:20
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Meizu представила флагманские смартфоны с двумя дисплеями

Китайская компания Meizu представила две новинки — флагманские смартфоны Pro 7 и Pro 7 Plus, сообщает iLenta.com.
Их основной особенностью стал дополнительный AMOLED экран Wisdom Window размером 1.9 дюйма, расположенный на тыльной панели под двойной основной камерой. Дисплей является сенсорным, имеет разрешение 536 х 240 пикселей. На нем отображаются уведомления и оповещения, можно читать SMS, удобно делать селфи при помощи основной камеры.
Также стоит отметить наличие у новых смартфонов выделенного аудиочипа CS43130 Master HIFI, оснащенного встроенным усилителем. Благодаря ему девайсы способны достаточно качественно воспроизводить музыку.
Meizu Pro 7 оснащается 5.2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD, 8-ядерным чипом MediaTek Helio P25 либо 10-ядерным процессором Helio X30, 4 ГБ оперативной памяти типа DDR4X, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой с двумя 12-Мп сенсорами Sony с диафрагмой f/2.0, 16-Мп фронтальной камерой с диафрагмой f/2.0.
Работает Meizu Pro 7 под управлением Android 7.0 с фирменной оболочкой Flyme OS 6. В наличии аккумулятор ёмкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев в кнопке Home, поддержка dualSIM и сетей 4G LTE.
Meizu Pro 7 Plus имеет более крупный 5.7-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1440 пикселей, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X30, 6 ГБ ОЗУ типа DDR4X, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную 12-Мп основную камеру с сенсорами Sony IMX386 и IMX286, 16-Мп фронталку. Камеры идентичные Meizu Pro 7.
Стоимость Meizu Pro 7 на 64 ГБ составит $426. За версию со 128 ГБ накопителя придётся заплатить $500. Модель Pro 7 Plus с 64 ГБ памяти обойдётся в $530, а со 128 ГБ — в $605.



Теги: смартфон, дисплей, Meizu
 
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