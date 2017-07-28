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Архив - Наука и технологии

Мессенджера WhatsApp установил новый рекорд

28.07.2017 10:30
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Мессенджера WhatsApp установил новый рекорд

WhatsApp отмечает новый рекорд — ежедневная аудитория мессенджера достигла миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты, сообщает gagadget.com.
Каждый день с его помощью отправляют более 55 миллиардов сообщений, 4.5 миллиарда фотографий и миллиард видео. К слову, недавно мессенджер позволил обмениваться файлами практически любого формата.
WhatsApp принадлежит социальной сети Facebook. Ежемесячная аудитория собственного мессенджера компании в апреле достигла 1.2 миллиарда человек, а сервис Instagram не так давно набрал 700 миллионов пользователей.



Теги: пользователь, рекорд, WhatsApp
 
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