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З’явилась кепка, в якій можна слухати музику без навушників
Кепка містить чотири вбудованих динаміка опосередкованої провідності, її можна підключити до смартфону і слухати музику або здійснювати дзвінки без необхідності використовувати навушники.
ZEROi підключається до смартфону через Bluetooth, тому ніяких проводів в неї вставляти не потрібно. Вбудований акумулятор забезпечує до п'яти годин роботи на одній зарядці, а активувати розумну кепку можна шляхом натискання на спеціальну кнопку.
Крім батареї і динаміків опосередкованої провідності, в кепці також є мікрофон, який дозволяє користувачеві відповідати на дзвінки, не виймаючи телефон з кишені.
Сфокусована на стилі не менш, ніж на функціональності, ZEROi представлена в двох стилях і різних кольорах, що дозволяє підібрати її практично до будь-якого гардеробу. Кепка покрита гідрофобним матеріалом, тому власники можуть використовувати її під дощем, не турбуючись пошкодити електроніку.
Источник: maximum.fm
Теги: Донбасс, музыка, смартфон, наушники
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