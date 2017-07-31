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Архив - Наука и технологии

Первый запуск японской частной ракеты закончился неудачей

31.07.2017 08:40
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Первый запуск японской частной ракеты закончился неудачей

Первый запуск ракеты Momo, которую сконструировала частная японская компания Interstellar Technologies, закончился неудачно. Двигатель ракеты был остановлен, а связь с ракетой прервалась примерно через 80 секунд после старта, сообщает сайт Подробности.ua.
30 июля с космодрома на острове Хоккайдо стартовала одноступенчатая ракета МОМО-1 длиной 10 метров и весом 1 тонна. Спустя 80 секунд с ракеты перестали поступать данные, поэтому в экстренном режиме был остановлен двигатель. Ракета смогла преодолеть высоту 20 километров и упала в Тихом океане на расстоянии 6,5 километров от места запуска.
В сообщении издания отмечено, что это была тестовая версия ракеты, поэтому на ней не было установлено никакого научного оборудования. Компания Interstellar Technologies, несмотря на неудачу, планирует продолжать работы с Momo и в дальнейшем использовать ее для научных экспериментов.



Теги: Япония, запуск, ракета
 
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