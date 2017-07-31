Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Таллине запустили автобусы-беспилотники

31.07.2017 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Таллине запустили автобусы-беспилотники

В столице Эстонии Таллинне начали ездить автобусы без водителей. С субботы, 29 июля, два таких транспортных средства начали курсировать по маршруту "Котел культуры - Бульвар Мере" и бесплатно перевозят пассажиров шесть дней в неделю, передает телеканал 112 Украина.
"Только 15 лет назад смартфоны, цифровые подписи, электромобили или кассы самообслуживания в супермаркетах казались чем-то из научной фантастики. Но прогнозы технологических гуру о том, что дети, которые родились сегодня, не будут использовать водительские права, уже не кажутся надуманными", - говорит советник по вопросам цифровых инноваций стратегического бюро госканцелярии Эстонии Мартен Каеватс.
Каждый из автобусов вмещает восемь пассажиров. Воспользоваться автобусами могут и пассажиры в инвалидных колясках. Стоимость таллиннского проекта автобусов-беспилотников составляет около 100 тыс. евро, две трети из которых вложили частные партнеры.
Напомним, Эстония позволила использовать беспилотные автотранспортные средства на своих дорогах весной 2017 года. В марте парламент страны принял соответствующий закон.



Теги: Таллинн, автобус, беспилотник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх