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Иран заявил о создании самой мощной бомбы в мире

17.09.2017 10:39
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Иран заявил о создании самой мощной бомбы в мире

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран имеет в своем распоряжении 10-тонную бомбу собственного производства, сообщает ТСН.
Он назвал бомбу "отцом всех бомб" и отметил, что она затмевает самую мощную неядерную бомбу США.
"Следуя поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности выпустила 10-тонную бомбу. Эти бомбы есть в нашем распоряжении. Они могут быть запущены с самолетов "Ильюшина", и они очень разрушительны", - сказал Амир Али Хаджизаде.
Он употребил формулировку "отец всех бомб" по аналогии с американской бомбой GBU-43, которая известна как "мать всех бомб".



Теги: США, Иран, бомба, разрушения
 
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