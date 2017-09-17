К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы

17.09.2017 09:23

Такой прогноз представила консалтинговая компания Gartner. Уже через три года рынок медицинской 3D-печати превысит $1 млрд, а 3D-принтеры станут применять в каждой третьей операции. Обзор будущего рынка подготовил Wall Street Journal.

По прогнозам Gartner, через два года у 10% населения развитых стран будет какой-либо орган или носимое устройство, созданное с помощью 3D-печати. Технологию будут применять для создания протезов и имплантов, причем хирурги будут использовать 3D-печать в каждой третьей операции.

На данный момент рынок медицинских технологий 3D-печати оценивается в $660 млн, но уже к 2020 он вырастет до $1,21 млрд, прогнозирует IndustryARC. Медицинская отрасль популяризует технологию и окажет влияние на облачные и интернет-технологии, уверен вице-президент исследовательского отдела Gartner Анураг Гупта.

Аддитивная печать была разработана еще в 80-е годы, но только сейчас благодаря аппаратным разработкам и улучшенному ПО она стала более доступной. Еще 5 лет назад 3D-принтеры Stratasys работали только с 1-2 материалами и цветами. Теперь они могут одновременно печатать с использованием 6 материалов и создавать 360 000 комбинаций текстур и цветов. Это позволяет воспроизводить точные копии реальных объектов, в том числе костей и мягких тканей.

Медицинские учреждения уже начали экспериментировать с новой технологией. В Клинике Мэйо только в прошлом году напечатали 500 объектов, которые использовали для подготовки к хирургическим процедурам. Однако пока этот процесс требует времени. Так, на создание копии тазовой области пациентки у медиков ушло 60 часов. Но специалисты клиники отмечают, что благодаря такой подготовке сокращается время на саму операцию.

Многие больницы в США уже открывают собственные лаборатории 3D-печати и сотрудничают с ИТ-компаниями, среди которых Stratasys , 3D Systems и Formlabs. Подключаются и крупные корпорации. General Electric занимается разработкой 3D-принтеров и систем создания трехмерных моделей реальных объектов. Johnson & Johnson работает над чернилами для печати объектов из разных материалов.

Испанские ученые применяют 3D-принтеры для печати человеческой кожи, которую используют при лечении ожогов. В США еще в марте прошлого года в продажу поступили таблетки от эпилепсии с индивидуальной дозировкой, которые были созданы на 3D-принтере.

Компания Organovo Holdings печатает ткани почек и печени для тестирования лекарств, а Johnson & Johnson совместно с Aspect Biosystems работает над технологией печати коленного мениска.

«Хайтек» уже писал о пяти сценариях применения 3D-печати в медицине. Среди них создание индивидуализированных лекарств и протезов, репетиции операций, срочная печать медикаментов и, в перспективе, печать органов.

Некоторые технологии уже применяются на практике. Недавно хирурги Госпиталя принцессы Александры в Брисбене (Австралия) провели первую в мире имплантацию напечатанного на 3D-принтере каркаса большой берцовой кости пациенту, страдавшему от серьезной формы остеомиелита. А в августе врачи из больницы Чанчжэн в Шанхае заменили пациенту шесть шейных позвонков напечатанными на 3D-принтере протезами.

Источник: socportal.info