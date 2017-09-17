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Новий Bluetooth-вірус зміг зламати пристрій за 10 секунд
Фахівці компанії Armis Labs виявили новий вірус, який може поширюватися і заражати смартфони та інші пристрої через Bluetooth без участі користувачів.
Про це пише видання Wired.
Новий спосіб зламу назвали BlueBorne, він використовує уразливості в протоколі Bluetooth, передається з одного пристрою на інший, причому діє вірус так, що користувачі не підозрюють про те, що їхня система зламана.
За словами керівника дослідницького підрозділу Armis Labs Бена Сері, BlueBorne може призвести до такого ж масового зараження, як і вірус WannaCry. Зараження може відбутися протягом десяти секунд після того, як при скануванні найближчих пристроїв з включеним Bluetooth програма виявить уразливість.
Три виробники операційних систем уже заявили, що випустили оновлення для ліквідації вразливостей. В Apple заявили, що BlueBorne не загрожує системам на iOS 10 або на новіших версіях, у Windows випустили відповідну «латку» ще в липні, а Google випустила оновлення в серпні, однак його установка може зайняти деякий час. Linux також розробляє спосіб захисту від нового вірусу, однак під керуванням цієї операційної системи працює безліч пристроїв (наприклад, телевізори), які або не отримують оновлення, або роблять це дуже рідко.
Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані.
Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».
Пізніше видання The Telegraph повідомило, що хакери, вірусна атака яких заблокувала файли, ймовірно пов’язані з Росією.
Також повідомлялося, що спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус з вимогою викупу. Однак згодом з'явилася інформація, що у WannaCry з'явилася оновлена версія.
Источник: hromadske.ua
Теги: Донбасс, вирус, Bluetooth, iOS
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