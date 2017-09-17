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Ученые из Белоруссии выяснили, какую музыку нужно «слушать» огурцам

17.09.2017 10:46
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Ученые из Белоруссии выяснили, какую музыку нужно «слушать» огурцам

Ученые из Национальной академии наук Беларуси определили, какую музыку нужно слушать огурцам для того, чтобы лучше расти. 

По словам представителя Национальной академии наук Ольги Сердюкевич, в ходе исследования растениям предложили «послушать» джаз, регги, латиноамериканскую и альтернативную музыку. Один из приглашенных гостей даже напел овощам «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя и песни Depeche Mode.

Ученые Национальной академии наук Белоруссии определили, что направление современной музыки регги наиболее благоприятно влияет на рост огурцов.

В итоге больше всех подрос огурец, который «слушал» регги. На втором месте – «огурец-поклонник» Depeche Mode и Цоя.

Источник: newsyou.info

 



Теги: Донбасс, музыка, ученые, огурец
 
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