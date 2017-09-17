В Украине создали двухколесного конкурента Tesla

17.09.2017 13:35

Украинские разработчики создали уникальный проект – гибрид мотоцикла и горного велосипеда, запас хода которого больше, чем у электромобиля Tesla, передает ICTV.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook. "Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда – Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla", – отметил он.

Глава правительства выразил уверенность, что такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире, и пожелал разработчикам успеха и покорения новых вершин.