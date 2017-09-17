Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Украине создали двухколесного конкурента Tesla

17.09.2017 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине создали двухколесного конкурента Tesla

Украинские разработчики создали уникальный проект – гибрид мотоцикла и горного велосипеда, запас хода которого больше, чем у электромобиля Tesla, передает ICTV.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook. "Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда – Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla", – отметил он.
Глава правительства выразил уверенность, что такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире, и пожелал разработчикам успеха и покорения новых вершин.



Теги: Украина, электричество, велосипед
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх