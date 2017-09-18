Обнаружен вирус, способный за 10 секунд взломать смартфон. ВИДЕО

18.09.2017 07:05

Специалисты фирмы Armis Labs обнаружили вирус, способный заражать устройства через Bluetooth.

Вирус, получивший название Blueborne, позволяет получать контроль над компьютерами и мобильными устройствами, при этом для заражения достаточно лишь включенного Bluetooth, сообщается в пресс-релизе компании. Сама процедура взлома занимает всего лишь около 10 секунд, передает Обозреватель.

"BlueBorne может быть использован злоумышленниками для таких целей, как кибершпионаж, похищение данных, внедрение программ-вымогателей", — подчеркнули эксперты Armis Labs.

Обнаруженные уязвимости присутствуют на всех устройствах с Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой. Потенциально уязвимыми для BlueBorne являются практически все устройства с Bluetooth, число которых в мире достигает 8,2 миллиарда, отмечают в Armis Labs.

Источник: https://from-ua.com