Новозеландский инженер создал рок-группу из роботов-автосборщиков (ВИДЕО)

19.09.2017 16:00

Группа «Автоматика», состоящая исключительно из промышленных роботов, представила накануне свой первый в истории музыкальный альбом, а также клип, в котором можно наглядно увидеть за процессом управления роботизированными механизмами-музыкантами, сообщает ИА "ВладТайм".

Основателем данного уникального, в своем роде, проекта является инженер из Новой Зеландии Найджел Стэнфорд. Свою работу он начал еще два года тому назад, когда от немецкой компании получил в аренду трех промышленных роботов. Раньше они использовались для сварки и сборки автомобилей. Стэнфорд запрограммировал их, а следом приступил к записи своего музыкального материала. Управляемые им "робомузыканты" играют на бас-гитаре, ударных, фортепиано и синтезаторе, а также на вертушках для ди-джеев.

Полный альбом и музыкальные клипы можно посмотреть на веб-сайте Найджела Стэнфорда.