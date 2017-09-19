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Популярная программа CCleaner оказалась носителем вируса
18 сентября от подразделения компании Cisco Talos стало известно о заражении одного из обновлений популярной программы CCleaner. Киберполиция принимает меры для недопущения инфицирования вирусом компьютеров украинских пользователей, сообщили в пресс-службе подразделения, информирует ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно сообщению, зараженная вирусом версия программы CCleaner (5.33) была выпущена в период с 15 августа по 12 сентября 2017 года. Она подписана с использованием действительного цифрового сертификата, который был выпущен компанией-разработчиком - Symantec Piriform Ltd. Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены, что источник надежный.
Пока нет окончательной информации относительно того, атаковали злоумышленники компанию-разработчика извне, или же у них был инсайдер, отметили в полиции.
Также там подчеркнули, что обнаружение этой угрозы антивирусными продуктами в данный момент очень низкое.
Кибеполиция заявила, что Украину указанная атака миновала. В то же время, зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников. Провайдерам разошлют инструкции, как пользователи могут самостоятельно удалить вредоносное программное обеспечение со своих гаджетов.
Пока специалисты по киберполиции рекомендуют временно не использовать программное обеспечение CCleaner.
Также рекомендуется проверить надежность антивирусных программ.
Теги: Украина, вирус, киберполиция
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