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Шварценеггер стал обладателем первого в мире электромобиля Hummer H1 (ВИДЕО)

21.09.2017 15:30
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Шварценеггер стал обладателем первого в мире электромобиля Hummer H1 (ВИДЕО)

Австрийская компания Kreisel создала для Арнольда Шварценеггера электрическую модификацию внедорожника Hummer H1, сообщает Gazeta.ua.
По данным компании, это первый и пока что единственный в мире электрический внедорожник Hummer H1. Представленный электромобиль комплектуется батареей ёмкостью 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 300 км. Два электромотора мощностю 483 л.с. способны разогнать автомобиль массой в 3,3 тонны до скорости 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Максималка же электрического "молота" составляет 120 км/ч.
Машина была построена в единственном экземпляре. Планов по ее запуску в серию у разработчиков нет.



Теги: Арнольд Шварценеггер, электромобиль, Hummer
 
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