Кабмин Украины разрешил блокировать злостных спамеров

22.09.2017 08:42

Кабинет Министров Украины согласовал постановление, предусматривающее значительное расширение перечня нарушений, за которые телеком-операторы и провайдеры смогут отключать абонентам услуги, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Абонент может быть "наказан" за рассылку спама и организацию звонков о проведении акций, розыгрышей, конкурсов, предложений пополнить лицевой счет, оказание услуг, которые не заказывались.

Кроме того, предоставление услуг может быть ограничено, если оператор установит, что злоумышленник занимается рефайлом, вызовами с аномальной интенсивностью (регулярные звонки в одном и том же направлении, продолжительностью более одного часа на сети другого оператора) и пр.