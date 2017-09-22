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Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда

22.09.2017 09:40
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Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда

Новые китайские высокоскоростные поезда "Фусин", развивающие скорость до 350 км/ч, начали курсировать по маршруту Пекин-Шанхай, сообщает Апостроф.
Первые составы отправились из Южного вокзала Пекина и вокзала "Хунцяо" Шанхая в 7 утра. Новые скоростные поезда смогут доставлять пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на 2 часа быстрее, чем раньше.
Ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 млн человек. В связи с этой загруженностью власти страны решили повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить по ней поезда нового типа.
По данным China Railway (CRC), "Фусин" является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.



Теги: Пекин, Шанхай, поезд, скорость
 
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