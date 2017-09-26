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"Киевский" клип Avicii установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО)

26.09.2017 15:50
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Тим Берглинг и Рита Ора
Тим Берглинг и Рита Ора

Тим Берглинг — шведский диджей и музыкальный продюсер, которого знают под псевдонимом Avicii, снял в Киеве клип "Lonely Together", который менее чем за неделю собрал свыше шести миллионов просмотров, сообщает РБК-Украина.
Среди локаций, где снимался этот клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк "Победы". Героями клипа стали наши соотечественники: экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников, а также его жена и актриса Алина.
Следует отметить, что 28-летний шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii прославился десятками собственных и совместно записанных синглов с известными звездами.





Теги: Киев, YouTube, клип, Avicii
 
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