"Киевский" клип Avicii установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО)

26.09.2017 15:50

Тим Берглинг — шведский диджей и музыкальный продюсер, которого знают под псевдонимом Avicii, снял в Киеве клип "Lonely Together", который менее чем за неделю собрал свыше шести миллионов просмотров, сообщает РБК-Украина.

Среди локаций, где снимался этот клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк "Победы". Героями клипа стали наши соотечественники: экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников, а также его жена и актриса Алина.

Следует отметить, что 28-летний шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii прославился десятками собственных и совместно записанных синглов с известными звездами.





