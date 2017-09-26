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Немецкое аэротакси совершило первый тестовый полет в Дубае

26.09.2017 11:50
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Немецкое аэротакси совершило первый тестовый полет в Дубае

В Дубае совершило первый испытательный полёт беспилотное аэротакси, разработанное немецкой компанией Volocopter, сообщает BBC24.Net.
Тестовый полёт проводился без пассажиров; аппарат находился в воздухе около пяти минут, на высоте 200 метров.
Транспортное средство, созданное немецкими конструкторами, способно обеспечивать доставку пассажиров в автономном режиме. Такси может продержаться в воздухе до 30 минут и развивать максимальную скорость в 100 километров в час. В качестве мер безопасности электрический 18-роторный летательный аппарат снабжён аварийными парашютами и резервными батареями.
В будущем власти Дубая планируют интегрировать аэротакси в существующую городскую транспортную сеть, которая включает в себя метро, трамваи и автобусы. Пассажиры смогут заказать такое такси и отслеживать его прибытие и маршрут с помощью мобильного приложения.



Теги: Дубай, испытания, аэротакси
 
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