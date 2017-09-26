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Роскомнадзор добрался до Цукерберга

26.09.2017 14:32
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Роскомнадзор добрался до Цукерберга

Facebook может с 2018 года быть заблокированным в России, если не выполнит закон о локализации персональных данных. Об этом журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТСН.
В ведомстве заявили о том, что популярная соцсеть не придерживается российского закона о персональных данных.
«Закон обязателен для всех. В любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был выполнен, либо компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, увы, произошло с Linkedin. Здесь исключений нет », - приводит "Интерфакс" слова Жарова.
По его словам, проверку Facebook планируют провести в 2018 году. В Роскомнадзоре говорят, что Facebook - «не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».
Отметим, что по закону «О персональных данных» личные данные российских граждан должны храниться на территории страны. В Facebook размещать свои серверы в России отказываются.



Теги: Россия, Facebook, блокирование
 
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