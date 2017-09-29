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Китайские генетики впервые вылечили человеческий эмбрион

29.09.2017 09:30
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Китайские генетики впервые вылечили человеческий эмбрион

Китайские ученые заявили, провели кропотливую «химическую хирургию» на человеческих эмбрионах для предотвращения наследственного заболевания. Команда в Университете Сунь Ятсена использовала технику под названием «базовое редактирование», чтобы исправить одну ошибку из трех миллиардов «символов» нашего генетического кода, сообщает АСН.
В процессе исследования, они изменяли эмбрионы, выведенные в лаборатории, чтобы удалить анемию Кули – заболевания, передающееся генетически. Эмбрионы не были имплантированы. Базовое редактирование изменяет фундаментальные строительные блоки ДНК, которые состоят из четырех азотистых оснований: аденина, цитозина, гуанина и тимина.
Обычно, они называются по первым буквам своих названий – A, C, G и T. Вся информация по созданию и управлению человеческим телом закодирована в комбинации этих оснований. Потенциально опасная для жизни анемия Кули – заболевание крови, вызванное изменением в одном из оснований ДНК, и именуется точечной мутацией. Китайские ученые отредактировали его.
Они просканировали ДНК, затем изменили G на А, исправляя, таким образом, мутацию. Команда уверена, что этот подход поможет в лечении ряда наследственных заболеваний в будущем. Эксперименты проводились на тканях, взятых у пациента с заболеванием крови, и на эмбрионах человека, полученных путем клонирования.



Теги: Китай, генетика, лечение, эмбрион
 
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