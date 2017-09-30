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Эксперты назвали реальную стоимость iPhone 8
Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали предметом изучения аналитиков, которые попытались оценить реальную стоимость смартфонов, сообщает Joinfo.ua.
Реальная стоимость iPhone 8 Plus с 5,5-дюймовым экраном, если учитывать стоимость базовых комплектующих и затраты на производство, по подсчетам аналитиков, составляет сумму примерно в 295 долларов (примерно около 8 тысяч гривен).
Модель же с 4,7-дюймовым экраном на выходе с конвейера стоит около 247-и долларов (6550 гривен).
Аналитики отмечают, что производство новых моделей подорожало из-за того, что сами гаджеты стали немного сложнее – как известно, в модель добавили модуль беспровдной зарядки, а в базовой модификации увеличили объем постоянной памяти. Подорожало, тем не менее, ненамного – примерно, по оценкам специалистов, на 20 долларов.
В Украине официальные Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся уже в октябре. Ожидаемая стоимость смартфонов – от 25 999 гривен и 29 999 соответственно. Также в ноябре поступит в продажу премиальный смартфон iPhone Х, стоимость которого составит 37 999 гривен.
Теги: iPhone 8
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