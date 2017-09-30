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Toyota выпустила беспилотник с двумя рулями
Специалисты Toyota тестируют беспилотный автомобиль с двумя рулями, оснащенный новейшими лидарами.
Второй руль, расположенный напротив пассажирского сидения, позволит в случае необходимости взять водителю управление на себя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Таким образом компания намерена решить проблему контроля автономных транспортных средств во время публичных испытаний, как того требуют власти некоторых американских штатов.
При этом система автопилота разделена на две группы - шофер и помощник. Первая группа представляет собой автономное управление автомобилем. При использовании последнего режима, предусматривающего реального водителя, автопилот будет только корректировать движение транспортного средства.
Параллельно разработчики компании работают над созданием искусственного интеллекта, который намерены продемонстрировать в 2020 году.
Теги: Донбасс, пассажиры, водитель, беспилотник
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