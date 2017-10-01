Ученые поймали загадочный сигнал из космоса

01.10.2017 19:45

Немецким исследователям удалось поймать таинственный и невероятно мощный радиосигнал, идущий из отдаленной галактики. По предварительной информации, источник этого сигнала расположен в 400 миллионах световых лет от нас.

Стоит отметить, что подобные события происходили и раньше.

Однако специалисты обычно не сразу выдвигают теории о том, что могло послужить источником радиосигнала. Им может оказаться как пульсация карликовой звезды, так и взрыв сверхновой. Разумеется, не исключено, что он был послан внеземной цивилизацией.