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Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых

02.10.2017 13:30
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Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получат американцы Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции Нобелевского комитета в столице Швеции Стокгольме, сообщает телеканал 112 Украина.
Премия присуждена им с формулировкой: "За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм". "Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить их внутреннюю работу. Их открытия объясняют, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с вращением Земли", – говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.



Теги: США, Нобелевская премия, медицина
 
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