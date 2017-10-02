В Китае выпустили спиннер-мобильник (ВИДЕО)

02.10.2017 09:05

Китайская компания Chilli Mobiles началала продажи гибрида мобильного телефона и спиннера стоимостью 18 долларов, сообщает БЕЛТА.

Имеющий форму популярной игрушки Chilli K188 обладает миниатюрным по современным меркам экранчиком диагональю 1,44 дюйма и кнопочной клавиатурой. В остальном это привычное устройство из начала 2000-ых. Он позволяет совершать звонки, передавать текстовые сообщения и слушать радио. Для связи с другими устройствами Chilli K188 использует Bluetooth.