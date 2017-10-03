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Нобелевскую премию по физике вручили "ловцам" гравитационных волн
Нобелевскими лауреатами по физике в 2017 году стали Райнер Вайс (Массачусетский технологический институт), Барри К. Барыш и Кип С. Торн (оба – Калифорнийский технологический институт) за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO, сообщает Телеканал новостей «24».
LIGO (лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) является совместным проектом более 1000 исследователей из более чем 20-ти стран.
14 сентября 2015 впервые были обнаружены гравитационные волны Вселенной, о которых говорил Альберт Эйнштейн 100 лет назад. Волны появились в результате столкновения двух черных дыр. Потребовалось 1,3 миллиарда лет, чтобы волны поступили в детектор LIGO в США.
Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года.
Теги: физика, Нобелевская премия, гравитация, волна
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