У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»

03.10.2017 11:45

Владельцы новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus начали жаловаться на вздутие аккумуляторов, в результате чего происходит деформация корпуса смартфонов, сообщает iLenta.com.

На этом фоне купертиновцы заявили о старте официального расследования для выяснения причин вздутия батарей новинок. Интересно, что проблема возникает не только во время использования смартфона: одному из покупателей раздутый девайс пришел прямо из магазина.

Из-за вздувшихся аккумуляторов экран отсоединяется от корпуса, и пользоваться таким устройством не только невозможно, но и опасно.