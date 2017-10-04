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Названы нобелевские лауреаты по химии
Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает Телеканал новостей «24».
Ученых удостоили Нобелевской премии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе.
Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.
По методу микроскопии Дюбоше, Фрэнка и Хендерсона можно изучать биомолекулы, остановлены в движении. Это "расширяет общие возможности познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".
В 2013 году ученые получили трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.
Теги: химия, Нобелевская премия, лауреат
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