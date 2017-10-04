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В Оксфорде создали универсальную вакцину от гриппа
В Британии начался набор 500 добровольцев среди пациентов государственной системы здравоохранения для проведения клинических испытаний новой универсальной вакцины против сезонного гриппа, передает Inshe.tv.
Экспериментальная вакцина действует по иному принципу, чем та, которая находится на вооружении врачей в настоящее время.
Существующая вакцина от гриппа должна меняться каждый год в зависимость от мутации возбудителя болезни. Новая вакцина воздействует на ту часть вируса гриппа, которая остается неизменной во всех его штаммах и разновидностях.
Это означает, как указывают исследователи из Оксфордского университета, что новая вакцина должна убивать возбудителей гриппа у человека, птиц и свиней. Они считают, что экспериментальная вакцина даст более надежную защиту от инфекции.
«Возможно, в будущем прививки против гриппа будут делать реже, чем сейчас — не раз в год, а раз в пять лет, скажем. Но мы должны сначала убедиться в том, что эта вакцина действительно обеспечивает защиту в течение первого сезона гриппа после вакцинации», — утверждает профессор Гилберт, одна из основательниц компании Vaccitech, связанной с Институтом Дженнера в Оксфорде, который участвует в финансировании исследований..
По ее словам, нынешние клинические испытания займут два года. Если дальнейшие исследования дадут положительный результат, вакцина получит лицензию на практическое использование.
Теги: вакцина, грипп, Оксфорд
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