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Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей
04.10.2017 11:45
Американская компания Yahoo, специализирующаяся на проектах и услугах в интернете, сообщила о новых фактах, всплывших во время расследования хакерской атаки 2013 года, передает ТСН.
Так, в официальном заявлении говорится, что от инцидента пострадал не один миллиард пользователей, как считалось ранее, а абсолютно все зарегистрированные на тот момент лица, численность которых составляет три миллиарда.
В Yahoo сообщили, что уже предприняли все необходимые действия, направленные на защиту учетных записей, и призвали всех пользователей сменить пароли от своих аккаунтов.
Теги: Yahoo, взлом, аккаунт
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