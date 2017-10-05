В Сети появилось первое фото электрогрузовика Tesla

05.10.2017 11:45

В США впервые засняли электромобиль Tesla Semi. Напомним, это первый грузовик Тесла, который, по словам Илона Маска, будет официально представлен уже 26 октября, сообщает Autocentre.ua.

Машина была замечена в Калифорнии во время транспортировки на тестовый полигон. Электрокар был без малейшего камуфляжа, а потому можно заметить, что у седельного тягача непривычный обтекаемый дизайн и светодиодная оптика.

Пока официальной информации о Tesla Semi немного. Известно, что запас хода электромобиля составит около 500 км, то есть он будет рассчитан на региональные перевозки. Также подтверждено, что новый электрокар Тесла получит автопилот, призванный облегчить работу водителя. Скорее всего, электрический грузовик Tesla поступит в производство в 2019 году. Цена Tesla Semi пока неизвестна, хотя возможно ее огласят во время презентации.