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"Лабораторию Касперского" обвинили в краже данных АНБ США
Россия получила доступ к секретным данным Агентства по национальной безопасности США (АНБ) с помощью антивирусной программы "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Телеканал новостей «24».
Хакерский взлом был осуществлен еще в 2015 году, однако о нем стало известно только весной прошлого года. Его удалось осуществить благодаря тому, что на компьютере одного из подрядчиков АНБ был антивирус "Лаборатории Касперского".
В похищенных данных содержались детали относительно того, как АНБ США проникает в компьютерные сети, находящиеся за рубежом, компьютерные коды, используемые для подобного шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самой США, говорится в статье.
Издание отмечает, что полученные данные могли использовать и власти России. В том числе для усиления своих внутренних сетей и шпионажа в Штатах.
В "Лаборатории Касперского" отвергли все обвинения. В АНБ не комментируют информацию.
Теги: США, антивирус, шпионаж, Касперский, АНБ
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