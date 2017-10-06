Все рубрики раздела
- В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение15:45
- В России создан департамент по борьбе с анонимностью в Интернете11:50
- "Лабораторию Касперского" обвинили в краже данных АНБ США09:00
- Vodafone Украина открыл собственный интернет-магазин17:00
- В Сети появилось первое фото электрогрузовика Tesla11:45
- В Австралии запустили первый в мире беспилотный грузовой поезд (ВИДЕО)10:40
- Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы10:25
- Ученые создали "супер-клей" для ран10:00
- Названы нобелевские лауреаты по химии15:00
- Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей11:45
В России создан департамент по борьбе с анонимностью в Интернете
В России появился специальный департамент, в котором изучаются возможности блокировки интернет-ресурсов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, новая структура создана на базе предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственного российскому органу по контролю и надзору в сфере СМИ.
Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета, в частности поправок в закон о защите информации, которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не предоставлять пользователям допуск к заблокированным сайтам.
Если же эти сервисы сами не выполняют нормы закона, то и их следует заблокировать, поэтому сотрудники ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе анонимайзеры.
Закон о регулировании анонимайзеров вступает в силу в России 1 ноября. Наблюдатели считают его атакой на интернет-свободу.
Напомним, что 21 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры - технологии обхода блокировки сайтов.
Теги: Россия, Интернет, анонимность, борьба
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО20:15
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются