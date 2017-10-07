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Ученые обнаружили на дне айсберга уникальную экосистему
Ученые нашлли в недрах айсберга, отколовшегося в июле 2017 от гигантского ледника Ларсен, целую экосистему с неизвестными существами, которым приписывают существование примерно 120 тысяч лет назад. Об этом пишут в журнале Nature.
Теперь оказалось, что дно айсберга, площадью 5800 квадратных километров, содержит в себе организмы, которые раньше были скрыты под ледником и заперты в этом регионе в течение 120 тысяч лет.
Однако, ученые, к сожалению, не могут реагировать быстро, потому что исследовательские суда бронируются за несколько месяцев или даже лет вперед. Поэтому ближайшая экспедиция к леднику Ларсена, который сможет открыть секреты неизвестной экосистемы, запланирована на март 2019 года.
Напомним, глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером около 6 тыс. кв откололась на юго-западе Антарктики.
Теги: Донбасс, ученые, экосистема, айсберг
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