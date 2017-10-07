Ученые обнаружили на дне айсберга уникальную экосистему

07.10.2017 07:47

Ученые нашлли в недрах айсберга, отколовшегося в июле 2017 от гигантского ледника Ларсен, целую экосистему с неизвестными существами, которым приписывают существование примерно 120 тысяч лет назад. Об этом пишут в журнале Nature.

Теперь оказалось, что дно айсберга, площадью 5800 квадратных километров, содержит в себе организмы, которые раньше были скрыты под ледником и заперты в этом регионе в течение 120 тысяч лет.

Однако, ученые, к сожалению, не могут реагировать быстро, потому что исследовательские суда бронируются за несколько месяцев или даже лет вперед. Поэтому ближайшая экспедиция к леднику Ларсена, который сможет открыть секреты неизвестной экосистемы, запланирована на март 2019 года.

Напомним, глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером около 6 тыс. кв откололась на юго-западе Антарктики.