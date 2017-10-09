Для топовых смартфонов Samsung создали виртуальную Windows 10

09.10.2017 09:22

Международный поставщик облачных сервисов Ingram Micro совместно с компаниями Samsung и Amazon решил запустить полноценный Windows на смартфонах, сообщает iLenta.com.

Специально для смартфонов Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 8 и док-станции DeX разработано решение для автоматизации Amazon WorkSpaces и Microsoft Windows Desktop as a Service (DaaS), которое позволит использовать указанные девайсы в роли Windows 10-компьютеров.

Виртуальная версия Windows 10, которая будет запускаться на гаджетах Samsung, предложит полный доступ к рабочим столам, файлам и приложениям Windows.

При помощи док-станции DeX к смартфонам можно будет подключить мышь, клавиатуру и монитор.