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Для топовых смартфонов Samsung создали виртуальную Windows 10
09.10.2017 09:22
Международный поставщик облачных сервисов Ingram Micro совместно с компаниями Samsung и Amazon решил запустить полноценный Windows на смартфонах, сообщает iLenta.com.
Специально для смартфонов Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 8 и док-станции DeX разработано решение для автоматизации Amazon WorkSpaces и Microsoft Windows Desktop as a Service (DaaS), которое позволит использовать указанные девайсы в роли Windows 10-компьютеров.
Виртуальная версия Windows 10, которая будет запускаться на гаджетах Samsung, предложит полный доступ к рабочим столам, файлам и приложениям Windows.
При помощи док-станции DeX к смартфонам можно будет подключить мышь, клавиатуру и монитор.
Теги: Samsung, смартфон, Windows 10, Amazon
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