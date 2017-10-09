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Архив - Наука и технологии

В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечных батареях

09.10.2017 10:30
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В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечных батареях

В Австралии стартовали "Большие гонки" автомобилей на солнечных батареях в рамках мероприятия, ставшего традиционным, - The World Solar Challenge, сообщает телеканал 112 Украина.
Согласно сообщению, на соревнования удалось привлечь энтузиастов и любителей со всего мира. В этом году в гонках примут участие 42 автомобиля, которым необходимо будет преодолеть дистанцию в 3 тыс. км. Они отправились с северного города Дарвин в южный город Аделаида через австралийскую пустыню.
Ожидается, что большинство участников ралли преодолеют этот маршрут за неделю. Средняя скорость электромобиля на солнечных батареях составляет около 90-100 км/ч.
Среди участников нынешних гонок - команды из Германии, Японии, США, Великобритании, Польши, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Бельгии, Швеции, Ирана, Южной Кореи, Индии, Гонконга, Южной Африки, Турции, Канады и самой Австралии.
Отметим, ралли проходит раз в два года. Оно частично финансируется Северной территорией Австралии. Перед регионом поставлена задача, чтобы к 2030 году половина используемой энергии поступала из возобновляемых источников.



Теги: Австралия, электромобиль, солнечная энергия, гонка
 
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