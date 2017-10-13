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BMW представила велосипед за 3 400 евро
Компания BMW представила очередную новинку – велосипед BMW Active Hybrid. Он позволяет как крутить педали, так и ехать на электротяге, сообщает Autocentre.ua.
Гибридный двухколесник воплотил в себе сложный дизайн и современную технику. Модель оснащена электродвигателем, который выдает мощность 250 Вт и крутящий момент 90 Нм с помощью съемного аккумулятора емкостью 504 Втч, обеспечивающего пробег на одном заряде до 100 км. Мотор и аккумулятор встроены в алюминиевую раму, которая, ко всему прочему, обладает активными аэродинамическими элементами, улучшающими баланс при ускорении и торможении.
Кроме этого, велосипедист может выбрать один из четырех доступных режимов мощности мотора – от ECO (+ 50%) до TURBO (+ 275%). Максимальная скорость BMW Active Hybrid в “моторном” режиме установлена на отметке 25 км/ч.
Также у BMW Active Hybrid есть разъем micro USB и функция Bluetooth, так что обладатель “байка” может с легкостью пользоваться своими гаджетами во время движения. Сзади находится светодиодный фонарь, встроенный в алюминиевый брызговик – он повышает безопасность. Доступен велосипед в двух цветах – Frozen Black и Arctic Silver. Цена BMW Active Hybrid – 3,4 тыс. евро. Новинка уже доступна для заказа у дилеров BMW.
Теги: BMW, электричество, велосипед
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