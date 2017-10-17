В Google Maps появились карты планет Солнечной системы

17.10.2017 15:55

Cервис Google Maps предоставил пользователям возможность исследовать небесные тела. Об этом сообщается в блоге компании Google, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Как отмечают в компании, теперь прямо со своего компьютера можно исследовать Землю, Марс, Меркурий, Венеру, Плутон и другие планеты и их спутники.

"20 лет назад космический аппарат Кассини отправился с мыса Канаверал в путешествие, чтобы раскрыть секреты Сатурна и его спутников. Во время миссии Кассини сделал и отправил на Землю около полумиллиона снимков, позволив ученым детально исследовать отдаленные миры. Сейчас прямо со своего компьютера вы можете посетить эти места, а также много других планет и спутников", - сообщили в компании.