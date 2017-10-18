Microsoft выпустила Surface Book второго поколения

18.10.2017 15:15

Спустя два года после презентации первого полноценного собственного ноутбука, Microsoft представила новую версию — Surface Book 2, сообщает AIN.UA.

Он поступит в продажу 6 ноября в двух размерах: с экраном на 13,5 и 15 дюймов. Это премиальный ноутбук в тонком корпусе, оснащенный мощным железом, но обладающим автономностью в 17 часов.

Основная концепция Surface Book осталась прежней — устройство состоит из отделяемого экрана и блока с клавиатурой. Первая часть, по сути, планшетный компьютер с процессором, оперативной памятью, жестким диском и батареей. Часть с клавиатурой содержит крупную батарею, порты и в некоторых опциях дискретную видеокарту. Внешне ноутбук почти не отличается от модели 2015 года, а 15-дюймовый вариант выглядит как увеличенная младшая версия.

В Microsoft заверили, что Surface Book 2 позволит играть в последний Gears of War 4 или Forza Motorsport 7 с 60 FPS без каких-либо проблем. Для удобства топ-менеджеров геймеров в старшую версию встроили специальный беспроводной контроллер Xbox, который позволит подключать геймпады.

Цены на Surface Book 2 стартуют с $1 499 за 13,5-дюймовую версию с 8 ГБ RAM, 256 ГБ ROM и интегрированной видеокартой. Ноутбук в максимальной комплектации с 16 ГБ RAM, 1 ТБ ROM и лучшей дискретной графикой обойдется в впечатляющие $3 299. Предзаказать лептоп Microsoft можно в США с 9 ноября, а доставка стартует через неделю.