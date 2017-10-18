Все рубрики раздела
- Microsoft выпустила Surface Book второго поколения15:15
- В Англии изобрели "морской пылесос"14:55
- В Google Maps появились карты планет Солнечной системы15:55
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Московский суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ13:40
- Назван самый красивый и доступный каждому смартфон21:30
- Ученые нашли новый способ накормить человечество16:50
- Вчені вперше розглянули протилежну сторону Галактики 14:50
- Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)11:00
Microsoft выпустила Surface Book второго поколения
Спустя два года после презентации первого полноценного собственного ноутбука, Microsoft представила новую версию — Surface Book 2, сообщает AIN.UA.
Он поступит в продажу 6 ноября в двух размерах: с экраном на 13,5 и 15 дюймов. Это премиальный ноутбук в тонком корпусе, оснащенный мощным железом, но обладающим автономностью в 17 часов.
Основная концепция Surface Book осталась прежней — устройство состоит из отделяемого экрана и блока с клавиатурой. Первая часть, по сути, планшетный компьютер с процессором, оперативной памятью, жестким диском и батареей. Часть с клавиатурой содержит крупную батарею, порты и в некоторых опциях дискретную видеокарту. Внешне ноутбук почти не отличается от модели 2015 года, а 15-дюймовый вариант выглядит как увеличенная младшая версия.
В Microsoft заверили, что Surface Book 2 позволит играть в последний Gears of War 4 или Forza Motorsport 7 с 60 FPS без каких-либо проблем. Для удобства топ-менеджеров геймеров в старшую версию встроили специальный беспроводной контроллер Xbox, который позволит подключать геймпады.
Цены на Surface Book 2 стартуют с $1 499 за 13,5-дюймовую версию с 8 ГБ RAM, 256 ГБ ROM и интегрированной видеокартой. Ноутбук в максимальной комплектации с 16 ГБ RAM, 1 ТБ ROM и лучшей дискретной графикой обойдется в впечатляющие $3 299. Предзаказать лептоп Microsoft можно в США с 9 ноября, а доставка стартует через неделю.
Теги: Microsoft, ноутбук, презентация
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"13:01
- У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"11:35
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Днепре из-за нехватки мест для захоронений построят крематорий21:14
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- РЕЦЕПТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ ОТ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО19:14
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
- "Не смешите килограммом мяса". Как украинские пенсионеры отреагировали на "осовременивание" пенсий15:56
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком12:34
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили